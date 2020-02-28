الفنان شهاب حسيني يفوز بجائزة الثقافة والفن الفرنسية

وتسلم شهاب حسيني هذه الجائزة ممتازة لوزارة الثقافة والفن الفرنسية مساء امس الخميس من يد السفير الفرنسي لدى طهران "فيليب تيه بو " في السفارة الفرنسية بطهران وتم ادراج اسمه بين الفنانين الذين حصلوا على الجائزة من قبل الحكومة الفرنسية.

علما ان شهاب حسيني هو أحد الممثلين المرموقين في السينما الإيرانية على المستوى الدولي، وهو أحد أكثر الشخصيات السينمائية شعبية في البلاد وفاز خلال السنوات الاخيرة بتمثال النخل الذهبي لمهرجان كان الدولي والدب الفضي لمهرجان برلين الدولي في التمثيل.

وحضر حفل منح جائزة شوالیه الفرنسیة العديد من الشخصيات الثقافية من جميع انحاء العالم.

وكان قبل ذلك حصل کل من المغني والملحن محمد رضا شجريان والدكتور حسابي والمخرج عباس كيا رستمي والمؤلف داريوش شايكان والفنانة ليلا حاتمي والشاعر يدالله رويايي والمغني شهرام ناظري والمخرج محسن مخملباف والمخرجة بري صابري والمخرج اصغر فرهادي والشاعر محمد علي سبانلو على جائزة الشواليه الفرنسية.

وتم تاسيس جائزة الثقافة والفن الفرنسية عام 1957 بموجب مشروع قدمه المؤلف الفرنسي أندريه مالرو (André Malraux) وزير الثقافه الفرنسي الاسبق وتهدف الجائزة الى تعزيز مكانة الادب والفن في العالم وتمنح للشخصيات والفنانين الذين يؤدون دورا هاما في تطوير الثقافة في العالم خاصة في فرنسا.

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