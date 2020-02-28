إصابة 27 فلسطينيا خلال مواجهات مع الاحتلال الصهيوني شرقي نابلس بالضفة الغربية

وقال فؤاد معالي رئيس بلدية بيتا ان هناك عشرين إصابة على الأقل بالاختناق والرصاص المطاطي بعد اقتحام عشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة جبل العرمة عقب قيام مئات من الشبان من بيتا والقري المجاورة بالمرابطة على الجبل بعد دعوات من قبل المستوطنين من اقتحامه صباح اليوم .

وأضاف معالى لمراسل إرنا، ان قوات الاحتلال الصهيوني أعلنت المنطقة منطقة عسكرية مغلقه لمدة 24 ساعة .

وقال شهود عيان ان مواجهات عنيفة اندلعت بين جنود الاحتلال الصهيوني ومئات الشبان على الجبل وقد وصل مئات الشبان إلى المنطقة منذ الليلة الماضية عقب دعوات عبر سماعات المساجد من قرية بيتا وعقربا للمبيت على الجبل خشية من اقتحام المستوطنين .

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