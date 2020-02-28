٢٨‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ١١:٥١ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 83694183
٠ Persons

سمات

فلم "انعدام الوزن" الايرانى يفوز بجائزة مدير أكاديمية كارولينا الشمالية الخاصة

فلم "انعدام الوزن" الايرانى يفوز بجائزة مدير أكاديمية كارولينا الشمالية الخاصة

طهران/ 28 شباط/فبراير/ارنا- حصل "مهدي فرد قادري" المخرج لفلم" انعدام الوزن" على الجائزة الخاصة من مدير أكاديمية كارولينا الشمالية الخاصة أكاديمية الدورة التاسعة لاكاديمية كارولينا الواقعة بشمال امريكا لاخراج هذا الفلم.

وحصل فلم "انعدام الامن" السينمائي من تاليف واخراج "مهدي فرد قادري" واعداد "مرتضى شايسته " على الجائزة خاصة لمدير أكاديمية الدورة التاسعة لاكاديمية شمال كارولينا.
هذه المرة السادسة يشارك فلم" انعدام الوزن" في المهرجانات العالمية حيث تتولى مؤسسة "برشيا فلم" ادارة" قسمها الدولي بمديرية علي قاسمي" .
وبدا عرض فلم انعدام الامن في دور السينما الايرانية منذ 12 شباط وتم ايقافه بعداسبوع بسبب تفشي فيروس كورونا واغلاق دور السينما.

وان فلم انعدام الوزن فلما اجتماعيا تدور قصته حول المراة وله سناريو مختلف .

والفنانون المشاركون في الفلم هم امير علي دانايي وبهاره كيان افشار ونسيم ادبي وياسر جعفري وجلال فاطمي وسبيده مرادبور وتينا باكروان.

انتهى** 1453**

سمات

تعليقك

You are replying to: .
1 + 15 =