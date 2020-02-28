ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في ايران الى 34 

وأضاف جهانبور في تصريح ادلى به اليوم الجمعة لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا"، ان المصابين الجدد الـ 143 بفيروس كورونا كانوا حسب المناطق كالتالي: 64 في طهران، 25 في كيلان، 16 في قم، 10 في اصفهان، 6 في مازندران، 1 في اردبيل، 3 في البرز، 2 في سمنان، 2 في كردستان، 2 في قزوين، 4 في آذربايجان الشرقية، 3 في خوزستان، 2 في كلستان، توفي 8 منهم.

وقال جهانبور: ان متوسط عمر الراقدين في المستشفى أكثر من 50 عام، فيما يزيد متوسط عمر المتوفين اثر الاصابة عن 60 عام.

واشار رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة الى عقد لجنة مكافحة كورونا اجتماعها الخامس اليوم الجمعة بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري.

ودعا رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة الايرانية المواطنين الى المكوث في منازلهم، والحد من الزيارات فيما بينهم، والامتناع عن الرحلات غير الضروررية، والغاء الاجتماعات والتجمعات الكبيرة في البلاد، اضافة الى الالتزام برعاية مبادئ الصحة والسلامة الشخصية.

وكان قد اعلن جهانبور في تصريح له أمس الخميس لوكالة إرنا، عن ارتفاع عدد حالات الوفاة اثر فيروس كورونا في البلاد الى 26 والمصابين 245 أشخاص.

انتهى**أ م د

