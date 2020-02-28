أول شحنة من المساعدات الصينية لمكافحة فيروس كورونا تصل ايران

وكتب السفير الصيني بطهران، تشانغ هوا في تغريدة له اليوم الجمعة، "ان اول شحنة من المساعدات الصينية وصلت الى ايران" وتابع، "ان المتحدث باسم الخارجية الصينية قد اعلن ان أول شحنة صينية ستصل إلى إيران وسيتم كذلك إرسال المزيد من المساعدات، إيران يجب ان تكون قوية".

واعلن السفير الصيني بطهران تشانغ هوا الاربعاء الماضي ان بلاده زودت الجمهورية الاسلامية الايرانية بـ 5 الاف عدة طبية (كيت) لتشخيص فيروس كورونا.

وفي تغريدة اخرى له صباح الاربعاء الماضي، كتب السفير الصيني في طهران: قدمنا للجانب الايراني 5 آلاف عدة طبية (كيت) لتحديد حالات الاصابة بفيروس كورونا وهي مهداة من سفارة الصين وشركات صينية عاملة في ايران. جهودنا مستمرة.

وكان السفير الصيني قد كتب في تغريدة له الاربعاء الماضي: انني وبالنيابة عن السفارة الصينية قدمت 250 الف كمامة طبية لايران. سيتم ارسال مساعدات اكثر مستقبلا. ايران كوني قوية.

وفي ذات السياق، أعلن السفير الإيراني في بكين محمد كشاورز زاده في تغريدة له صباح اليوم الجمعة، أن أول شحنة من المساعدات الصينية لمواجهة فيروس كورونا توجهت مساء امس الخميس إلى إيران.

وكتب السفير کشاورز زاده، انه بعد تضامن الشعب الايراني مع الشعب الصيني والذي جسد نماذج جميلة من ثقافة الصداقة في مدينة ووهان فقد ارسلت الصين مساء يوم امس اول شحنة من مساعداتها الى ايران .

واضاف، لا شك ان الصين اكثر خبرة من الجميع في مجال مواجهة فيروس كورونا وهي اكثر عزما على مساعدتنا.

انتهى-**1453/أ م د





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