القنصلية الايرانية العامة تبرز تضامنها مع الرعايا الايرانيين العالقين في المطار

واصدرت القنصلية الايرانية العامة في دبي اليوم الجمعة اعلانا حول نقل الركاب الإيرانيين من امارة دبي الى طهران.

وجاء في الإعلان انه تم أخيرًا إصدار العديد من تصاريح لتنظيم رحلات من دون ركاب من طهران الى دوبي وستتوجه خلال الساعات القادمة طائرة تابعة لخطوط ماهان واخرى تابعة لشركة الخطوط الجوية الإيرانية الى مطار ال مكتوم في دوبي لاعادة الرعايا الايرانيين هناك.

وفي الوقت نفسه، أعلن مساعد مدير شركة الطيران المدني والشؤون الدولية "مرتضى دهقان" عن إصدار تصاريح طيران لاعادة الإيرانيين من دبي.

واضاف دهقان اليوم (الجمعة) أنه بعد المتابعة المستمرة من قبل شركة الطيران المدني ، بالتعاون مع وزارة الخارجية ، تم إصدار تصاريح لشركات الطيران الإيرانية لإعادة الركاب الإيرانيين من دبي.

وقدم دهقان اعتذاره للمسافرين الايرانيين وقال سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشان عودة المسافرين في اقرب وقت ممكن.

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