مجلس الشورى الإسلامي يتوقف عن العمل حتى اشعار آخر

وفي تصريح لمراسل ارنا اليوم الجمعة، اضاف عباسي ان وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي "سعيد نمكي" بعث رسالة الى رئيس مجلس الشورى الاسلامي قدم خلالها توصياته بشأن توقيف عمل المجلس بسبب انتشار فيروس كورونا، وعلى هذا الاساس، تقرر توقف المجلس عن العمل حتى اشعار آخر.

وارتفعت حالات الاصابة بفيروس كورونا في البلاد حسب آخر الاحصائيات ليبلغ اجمالي الاصابات 388 أشخاص، تعافى 73 منهم في الأيام الماضية وتوفي 34 آخرون.

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