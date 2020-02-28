مجلس الشورى الإسلامي يعلق اعماله حتى اشعار آخر

القدس المحتلة/28 شباط / فبراير/ ارنا- أشارت تحليلات صهيونية اليوم، الجمعة، إلى أن جولة قتال جديدة بين المقاومة وجيش الاحتلال لن تكون مستبعدة و لن يكون بالإمكان التوصل إلى اتفاق أو تفاهمات حول تهدئة مع حركة حماس في قطاع غزة، وذلك بسبب وجود فجوة عميقة بين مواقف الجانبين.