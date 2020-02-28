الصحة العالمية ترسل شحنتها الخامسة من المعدات الطبية الى ايران

وكتب "كريستوف هاملمان" اليوم الجمعة في تغريدة له على موقع تويتر حول وصول الشحنة الخامسة من المعدات الطبية لتشخيص كوويد 19 الى طهران.

واضاف بانه يتم ارسال هذه الشحن باسرع ما يمكن دون فرض قيود على النقل.

كما كتب هاملمان في تغريدة اخرى نحن في طريق العودة من المطار مع طاقم الطوارئ وموظفي الصحة ونشكرهم على جهودهم المبذولة على صعيد المكافحة المشتركة مع كوويد 19 .

وفي السياق ذاته، اعلن رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة "كيانوش جهانبور" عن وصول الشحنة الخامسة من معدات التشخيص الطبي للاصابة بكرونا من قبل

WHO الى ايران.

واعلن جهانبور ان الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا سجلت زيادة بـ143 حالات جديدة ليبلغ اجمالي عدد حالات الاصابة في البلاد 388 أشخاص، تعافى 73 منهم في الأيام الماضية وتوفي 34 آخرون.

انتهى** 1453/أ م د