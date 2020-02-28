الصين تؤكد دعمها لإيران في مكافحة كورونا

ووصف وانغ يي الصين وإيران بأنهما شريكان ستراتيجيان يقفان دوما الى جانب بعضهما الآخر ويدعم كل منهما الآخر في الظروف الصعبة، وتابع انه عندما تفشى فيروس كورونا (COVID-19) في الصين، كانت إيران الدولة الأولى التي اعربت عن تعاطفها معها وجسدت على الارض معنى الصداقة الحقيقية واواصر التضامن القوية بين البلدين والشعبين التي لن تنساها الصين ابدا.
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بكين/ 28 شباط /فبراير /ارنا- اجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي اتصالا هاتفيا مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف مساء اليوم الجمعة، اكد فيه عزيمة بلاده الراسخة لدعم إيران في مكافحة كورونا.
ووصف وانغ يي الصين وإيران بأنهما شريكان ستراتيجيان يقفان دوما الى جانب بعضهما الآخر ويدعم كل منهما الآخر في الظروف الصعبة، وتابع انه عندما تفشى فيروس كورونا (COVID-19) في الصين، كانت إيران الدولة الأولى التي اعربت عن تعاطفها معها وجسدت على الارض معنى الصداقة الحقيقية واواصر التضامن القوية بين البلدين والشعبين التي لن تنساها الصين ابدا.
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