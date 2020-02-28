الصين تؤكد دعمها لإيران في مكافحة كورونا

ووصف وانغ يي الصين وإيران بأنهما شريكان ستراتيجيان يقفان دوما الى جانب بعضهما الآخر ويدعم كل منهما الآخر في الظروف الصعبة، وتابع انه عندما تفشى فيروس كورونا (COVID-19) في الصين، كانت إيران الدولة الأولى التي اعربت عن تعاطفها معها وجسدت على الارض معنى الصداقة الحقيقية واواصر التضامن القوية بين البلدين والشعبين التي لن تنساها الصين ابدا.

يتبع..أ م د

