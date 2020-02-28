موسوي: رد ايران على اي عدوان صهيوني سيكون ساحقا وباعثا على الندم

وفي الرد على مزاعم وتهديدات احد مسؤولي الكيان الصهيوني، اشار موسوي الى الطبيعة الارهابية والاحتلالية لهذا الكيان وقال، ان هيكلية وطبيعة هذا الكيان على مدى الاعوام الـ 70 الماضية مبنية على احتلال ارض فلسطين واراض من الدول المجاورة وارتكاب المجازر ونهب الثروات والارهاب والعدوان.

واكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ان تواجد ايران في سوريا مبني على دعوة واتفاق مع الحكومة فيها وبهدف مكافحة الارهاب المدعوم من قبل اميركا والكيان الصهيوني وان بلادنا لن تتوانى ولن تجامل لحظة واحدة في صون التواجد في سوريا والدفاع عن امنها القومي ومصالحها الاقليمية وسترد على اي عدوان او تصرف يتسم بالحماقة ردا ساحقا وحازما.

وصرح موسوي بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستتابع تهديدات وتصريحات مسؤولي كيان الاحتلال في المحافل الدولية.

وكان وزير الحرب الصهيوني نفتالي بنت قد ادعى في تصريحات له بانه يهدف الى انهاء ما وصفه بالوجود العسكري الايراني في سوريا في غضون 12 شهرا.

انتهى ** 2342