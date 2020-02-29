وزارة الصحة الايرانية تفند مزاعم "بي بي سي" حول عدد وفيات كورونا في البلاد

وقال جهانبور في تصريح ادلى به لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" الجمعة، ان كورونا ياتي بالمعاناة والمرض لشعوب العالم لكنه اصبح مصدر تكسّب لهذه القنوات الفضائية وامثالها السعودية والالبانية التي اصبحت تبحث عن منافع سياسية دنيئة في خضم اضطراب وقلق الشعوب وهي للاسف ترتزق عن هذا الطريق.

واضاف، ربما لا يصل الى هذا العدد حتى الافراد المتوفين في هذه الفترة الزمنية بسبب المتلازمات التنفسية الحادة وبالتالي فان هذه المزاعم كاذبة تماما وهي بطبيعة الحال معدة بصورة متعمدة وحتى خلافا للنهج المتعارف عليه لدى وسائل الاعلام المهنية لم تتم الاشارة الى اي مصدر وهي ممنهجة تماما ولا هدف لها سوى اثارة الرعب والهلع لدى الشعب الايراني.

وتابع جهانبور، ان اعلان ايران الاحصائيات بصورة شفافة ودقيقة حول قضية كورونا ياتي في حين ان غالبية الدول إما انها غير قادرة على تشخيص وتسجيل المعطيات في هذا المستوى وإما انها تتستر على المعلومات لاغراض سياسية واقتصادية.

واكد ان المعلومات التي اوردتها "بي بي سي" في هذا المجال كاذبة تماما مثلما ثبت زيف ما ورد من معلومات كاذبة خلال الاسابيع الاخيرة واضاف، اننا نعتقد بان قضية فيروس كورونا هي معضلة صحية وانسانية ولا ننوي ربطها بالسياسة، وخلافا لاعداء الشعب الايراني فاننا سوف لن نربط قطار الصحة ابدا بقاطرة السياسة وهوامشها.

يذكر ان احدث احصائية حول فيروس كورونا في البلاد تشير الى وفاة 34 شخصا واصابة 388 اخرين فيما تعافى 73 منهم خلال الايام الماضية.

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