بارس جنوبي يفرمل تراكتور سازي في الدوري الايراني الممتاز

وجاء هدف المباراة الوحيد لفريق "بارس جنوبي جم" في الدقيقة 35 من ركلة جزاء نفذها نيما انتظاري بنجاح.

وفي الشوط الثاني شن تراكتور الكثير من الهجمات لتعديل النتيجة الا انها ذهب عبثا ليخرج خاسرا من المباراة ويتوقف رصيده عند 37 نقطة في المركز الثالث فيما ارتقى بارس جنوبي الى المركز 12 برصيد 20 نقطة.

ويتصدر برسبوليس الدوري الايراني الممتاز برصيد 47 نقطة يليه سباهان اصفهان برصيد 37 ومن ثم تراكتور بنفس الرصيد واستقلال طهران وله 36 نقطة (من 20 مباراة) وبعده شهر خودرو مشهد وفي جعبته 35 نقطة.

يذكر ان مباريات المرحلتين 20 و 21 من الدوري الايراني جرت بلا جمهور للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

انتهى ** 2342