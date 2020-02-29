مسؤول صحي: سيتم تزويد اسواق البلاد بعشرات ملايين الكمامات الطبية

وقال شانة ساز في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" الجمعة بشان الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا ، ان عشرات ملايين الكمامات الطبية الاجنبية ستصل الى البلاد خلال اليومين القادمين حيث سيتم توزيعها على المراكز الصحية –الطبية والصيدليات ومن ثم القطاع الصناعي.

واشار الى زيادة انتاج محاليل التعقيم في البلاد من اجل تغطية حاجة السوق اليها ضمن اجراءات الوقاية من الفيروس.

وفيما يتعلق بالعدة الطبية (كيت) لتشخيص فيروس كورونا قال ان هنالك مقترحات جيدة للاستيراد نقوم بدراستها في الوقت الحاضر كما ان الانتاج الداخلي يمضي الان مراحله النهائية ولو حصل على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة سينطلق انتاجه محليا ايضا.

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