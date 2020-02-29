وزير الصحة الايراني: ذروة فيروس كورونا في البلاد ستكون خلال الاسبوع الجاري

وقال نمكي في تصريح صحفي الجمعة، انه ومن خلال دراسات علم الاوبئة التي اجراها زملاؤنا للرصد الدولي والمحلي وظهور فيروس كورونا في الدول الاخرى ينبغي علينا القول بان الذروة الرئيسية للفيروس ستكون خلال الايام القادمة والاسبوع القادم (الجاري) وبطبيعة الحال لا يعني هذا الكلام اثارة الرعب لدى المواطنين او ان نخسر انفسنا بل سنسيطر على هذه الذروة في ظل يقظة المواطنين ومجيء جميع المعنيين والاجهزة ووسائل الاعلام الى الساحة والاشراف من قبل مدراء البلاد.

ودعا وزير الصحة في هذا السياق المواطنين من اجل الامتناع او التقليل حد الامكان من التنقلات غير الضرورية والالتزام بالشروط الصحية اللازمة للوقاية من الفيروس بغية التغلب عليه.

انتهى ** 2342