ايران الافضل بين الدول الاسلامية في مجال البحوث حول مرض السرطان

واضاف ملك زاده اليوم السبت لارنا ان ايران وفي مجال بحوث السرطان حققت تقدما ملحوظا وهي تؤدي دورا مميزا عالميا في هذا المجال .

وقال ايضا ان احدى الطرق السريعة لتشخيص امراض السرطان هي استخدام تحاليل البول والدم وان ايران تمتلك الامكانيات الجيدة في مجال البايوماركرر الادراري والدم مما يتيح لها التشخيص السريع للمرض .

وبين ان نظام تسجيل السرطان في ايران يأتي ضمن الادق عالميا و الاول اقليميا وهو مهم جدا لمعرفة اماكن تفشي هذا المرض .

وقال انه في العام 2016 كان عدد المصابين بالسرطان 125 الف شخص 52% منهم من الرجال و الباقي من النساء.

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