تعيين رابط علمي إيراني مع الدول الاخرى بشان مكافحة كورونا

وجاء في رسالة وزير الصحة الدكتور سعيد نمكي للسيد آسايي: بالنظر للخبرات والتجارب التي تمتلكها الدول الاخرى في مجال مكافحة فيروس كورونا ، فان من الضروري ان يستفيد المعنيين بالقطاع الصحي في إيران وباسرع وقت من تجارب وإنجازات هذه الدول.

وأكد نمكي على ضرورة ان يقوم رابط ايران العلمي بالتواصل مع الدول والمراكز العلمية والبحثية المعنية بفيروس كورونا خاصة الصين .

يذكر ان احدث احصائية حول فيروس كورونا في البلاد ليوم امس الجمعة تشير الى وفاة 34 شخصا واصابة 388 اخرين فيما تعافى 73 منهم خلال الايام الماضية.

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