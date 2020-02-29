٢٩‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ١٢:٥٢ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83695279
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تعيين رابط علمي إيراني مع الدول الاخرى بشان مكافحة كورونا

تعيين رابط علمي إيراني مع الدول الاخرى بشان مكافحة كورونا

طهران/ 29 شباط/ فبراير/ ارنا - عيّن وزير الصحة والتعليم الطبي، محمد آسايي بعنوان رابط علمي لإيران مع الدول والمراكز العلمية والبحثية للتعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة فيروس كورونا

وجاء في رسالة وزير الصحة الدكتور سعيد نمكي للسيد آسايي: بالنظر للخبرات والتجارب التي تمتلكها الدول الاخرى في مجال مكافحة فيروس كورونا ، فان من الضروري ان يستفيد المعنيين بالقطاع الصحي في إيران وباسرع وقت من تجارب وإنجازات هذه الدول.

وأكد نمكي على ضرورة ان يقوم رابط ايران العلمي بالتواصل مع الدول والمراكز العلمية والبحثية المعنية بفيروس كورونا خاصة الصين .

يذكر ان احدث احصائية حول فيروس كورونا في البلاد ليوم امس الجمعة تشير الى وفاة 34 شخصا واصابة 388 اخرين فيما تعافى 73 منهم خلال الايام الماضية.

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