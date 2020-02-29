روحاني يؤكد ضرورة تعاون الشعوب والحكومات لمواجهة فيروس كورونا

وفي اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم السبت، وصف الرئيس روحاني زيارة امير دولة قطر الاخيرة إلى طهران، بانها نجحت في تطوير العلاقات والتعاون، معربا عن الأمل في ان تساهم اللقاءات القادمة لمسؤولي البلدين في الدوحة باتخاذ خطوات مهمة على صعيد تعزيز علاقات التعاون الثنائية.

وصرح روحاني بأن فيروس كورونا تحول اليوم الى مشكلة عالمية ، داعيا جميع الشعوب والحكومات في العالم الى التكاتف والتعاون لتجاوز هذه المشكلة، وقال : لحسن الحظ، تمكنت وزارة الصحة والتعليم الطبي الإيرانية من وضع برامج وخطط ناجحة في تطويق انتشار فيروس كورونا.

يتبع..