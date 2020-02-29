الايرانية " دولتي زاده " افضل مدربة لرياضة الاسكواش اسيويا

اعلن الاتحاد الاسيوي للاسكواش عن اسماء افضل مدربي الرياضة للعام حيث كان مدربين فقط من كل من الصين وماليزيا وباكستان وايران وكوريا الجنوبية ضمن الافضل .
وتم انتخاب المدربة الايرنية " برند دولتي زاده" كأفضل مدربة في اسيا .
انتهى** م م**
طهران / 29 شباط/فبراير/ ارنا – تم انتخاب الايرنية " برند دولتي زاده" كأفضل مدربة في رياضة الاسكواش في اسيا .
اعلن الاتحاد الاسيوي للاسكواش عن اسماء افضل مدربي الرياضة للعام حيث كان مدربين فقط من كل من الصين وماليزيا وباكستان وايران وكوريا الجنوبية ضمن الافضل .
وتم انتخاب المدربة الايرنية " برند دولتي زاده" كأفضل مدربة في اسيا .
انتهى** م م**
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