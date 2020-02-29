٢٩‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ١:٥٧ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83695442
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الايرانية " دولتي زاده " افضل مدربة لرياضة الاسكواش اسيويا

الايرانية " دولتي زاده " افضل مدربة لرياضة الاسكواش اسيويا

طهران / 29 شباط/فبراير/ ارنا – تم انتخاب الايرنية " برند دولتي زاده" كأفضل مدربة في رياضة الاسكواش في اسيا .

اعلن الاتحاد الاسيوي للاسكواش عن اسماء افضل مدربي الرياضة للعام حيث كان  مدربين فقط من كل من الصين وماليزيا وباكستان وايران وكوريا الجنوبية ضمن الافضل .

وتم انتخاب  المدربة الايرنية " برند دولتي زاده" كأفضل مدربة في اسيا .

انتهى** م م**

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