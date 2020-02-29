اعادة افتتاح معبر جذابة الحدودي اليوم ومعبر مهران غدا امام التبادل التجاري

واضاف "روح الله لطیفی" في حديث مع مراسل ارنا ، أن هذا المنفذ سيمارس نشاطه التجاري اعتبارا من يوم غد (الاحد) كما في السابق، مشيرا الى عدم وجود أية مشاكل في هذا المجال.

منفذ مهران وزرباطية الذي اغلق أمس الجمعة امام النشاطات التجارية والمسافرين بقرار من الحكومة العراقية ولمدة 14 يوما، سيفتتح مجددا غدا بعد محادثات جرت بين مسؤولي جمارك البلدين.

ان التبادل التجاري قائم في معبري جذابة وشلمجة (جنوب البلاد)، كما سينشط معبر مهران غدا في هذا المجال ، فيما ان الحدود العراقية مغلقة امام عبور المسافرين الايرانيين.

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