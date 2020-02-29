الحكومة تخفض مؤقتا ساعات العمل بالقطاع العام في اطار مواجهة كورونا

وقامت الحكومة الايرانية بتفويض الصلاحيات اللازمة الى الدوائر المحلية في مختلف المحافظات لتخفيض ساعات العمل في مراكز القطاع العام والبنوك لمدة ثلاثة ساعات للحد الاقصى.

وعلى هذا الاساس، فان الدوائر المحلية ستقرر تخفيض ساعات العمل وفقا للظروف المحلية السائدة في اطار الاجراءات الاحترازية والوقاية التي تتخذها الحكومة حاليا لمواجهة فيروس كورونا والحد من تفشيه ومكافحته.

هذا وحذر وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سعيد نمكي من ان ذروة انتشار فيروس كورونا في البلاد ستكون خلال الاسبوع الحالي.

ودعا نمكي المواطنين الى الامتناع او حتى الامكان خفض التنقلات غير الضرورية والالتزام بالشروط الصحية اللازمة للوقاية من الفيروس بغية التغلب عليه.

وفي نفس السياق، اعلن رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور الیوم السبت ان الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا سجلت زيادة بـ 205 حالات جديدة ليبلغ اجمالي عدد حالات الاصابة في البلاد593 شخصا، تعافى123 منهم في الأيام الماضية وتوفي 43 آخرون.

انتهى**2018/ ح ع **