٢٩‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ٤:٣٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83695762
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الجيش يعلن استعداده التام لمكافحة فيروس كورونا في ارجاء البلاد

الجيش يعلن استعداده التام لمكافحة فيروس كورونا في ارجاء البلاد

طهران / 29 شباط / فبراير / ارنا – اكد رئيس هيئة الاركان، المساعد التنسيقي للقائد العام للجيش الايراني "الادميرال حبيب الله سياري"، على الطاقات الكبيرة لدى هذه القوة في مجال الوقاية والتاهب للحدّ من تفشي فيروس كورنا؛ مبينا ان جميع المعسكرات ومقرات التدريب والتعليم التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية تمرّ حاليا بظروف مميزة لهذا الغرض.

وفي تصريح له اليوم السبت، قال الادميرال سياري : ان القوات المسلحة الايرانية تقف بالخط الامامي لمكافحة هذا الوباء وتحقيق شعار "سنهزم فيروس كورونا" على صعيد البلاد.

ولفت هذا القائد العسكري الايراني، الى الجهود والتدابير المتخذة في جميع الاقسام التابعة للجيش ومنها المعسكرات ومراكز التدريب والمجمعات السكنية ذات الصلة، من اجل تطبيق التعليمات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.

وتابع القول : لو اقتضت الضرورة فإن الجيش على اتم الاستعداد للتعاون مع سائر الجهات المعنية في البلاد لتعزيز جهودها الرامية في هذا الاطار.

انتهى ** ح ع

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