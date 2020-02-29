الجيش الإيراني يطلق مرحلة الانتاج الضخم لعدة طبية خاصة بتشخيص الاصابة بكورونا 

وفي حوار مع مراسل إرنا، أضاف العميد مؤذني، "لقد نجح زملاؤنا في جامعة العلوم الطبية للجيش من إنتاج عدة طبية خاصة بتشخيص الاصابة بكورونا التي كنا مضطرين إلى استيرادها من الخارج، يتم اعتبارا من اليوم، اطلاق مرحلة إنتاجها الضخم".

وتابع، ان جيش الجمهورية الاسلامية ومنذ بداية انتشار فيروس كورونا في البلاد، حشد جميع امكانياته وطاقاته في سبيل الحد من تفشي هذا الفيروس.

وفي ذات السياق أشار مؤذني الى انتاج الجيش بدلات وقائية لسد الحاجة الموجودة في البلاد الى هذا الانتاج حتى تتمكن جميع الكوادر التي تعمل في اتصال مع المرضى من استخدام هذه البدلات من الصنع المحلي؛ مؤكدا استعداد الجيش لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة جنباً إلى جنب وزارة الصحة.

كما أكد الاستعداد التام لجميع المنظومات المتنقلة للجيش والمستشفيات الميدانية لاقامتها في اي منطقة من البلاد اذا ما اقتضت الحاجة حسب اعلان وزارة الصحة وبالتنسيق معها.

انتهى**أ م د

