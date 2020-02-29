امين اللجنة الايرانية لحقوق الانسان يحذر من الخطوات التوسعية لكيان الحظر على حساب الشعوب

واكد الجانبان في هذا اللقاء الذي جاء على هامش اجتماع حقوق الانسان في جنيف، على ضرورة التعاون في اطار حقوق الانسان في الصعيدين الثنائي والدولي.

وشدد باقري كني على اهمية اعداد نصوص تتناغم والقيم الاسلامية في مجال حقوق الانسان، كما دعا الى تعزيز التعاون القضائي بين طهران واسلام اباد.

امين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، حذر ايضا بشأن مخططات بث الـ "اسلاموفوبيا" من جانب الدول الغربية ومحاولات بعض الدول الرامية الى استغلال طاقات حقوق الانسان لتنفيذ اجنداتها؛ داعيا الى اجراء مباحثات شاملة ومنتظمة بين البلدين للحد من هذه المحاولات.

وفي جانب اخر من تصريحاته، نوه باقري كني الى ضرورة توسيع العلاقات بين الدول المنضوية تحت "حركة عدم الانحياز" وتوظيف طاقات هذه المنظمة في سياق اهدافها الغائية.

الى ذلك، اعربت وزيرة حقوق الانسان الباكستانية عن قلقها من تفشي فيروس كورونا المستجد؛ داعية الى تعزيز التعاون المشترك في مجال الوقاية والحد من انتشار هذا الوباء.

ونوهت السيدة مزاري الى القوانين التي سنّتها باكستان مؤخرا للحفاظ على كرامة مواطنيها الطاعنين في السن وبما يشمل مجالات الرخاء الاجتماعي؛ مصرحة ان اسلام اباد تولي اهمية الى استمرار التعاون على اعلى المستويات مع طهران ولا سميا استخدام الخبرات القانونية والقضائية الايرانية.

وفي ختام هذا اللقاء، استعرض الجانبان الايراني والباكستاني القضايا ذات الصلة بالاجتماع القادم لمنظمة التعاون الاسلامي.

انتهى ** ح ع