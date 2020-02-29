جمهورية أذربيجان تغلق حدودها مع إيران لمدة أسبوعين

وافاد مكتب وزارة الحارجية في محافظة أردبيل (شمال غربي البلاد) ان سفارة أذربيجان اعلنت عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لعودة رعايا البلدين بالتنسيق بين الجانبين وانهم سيعودون الى بلادهم عبر الحدود المشتركة.

وأكدت سفارة الجمهورية الأذربيجانية في إيران انها ستصدر التأشيرات لرعايا الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأسباب انسانية اذا ما اقتضت الضرورة.

وأكدت هذه السفارة ان باكو ستواصل تعاونها مع منظمة الصحة العالمية والدول الصديقة لمكافحة فيروس كورونا.

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