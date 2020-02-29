الرئيس روحاني : ينبغي تنفيذ اتفاقات استانا في اسرع وقت ممكن

و وصف روحاني، العلاقات بين طهران وموسكو بانها جيدة وآخذة بالتنامي في جميع المجالات؛ مؤكدا استعداد ايران للتعاون الشامل مع روسيا.

وحول التطورات الاخيرة فيما يخص الاتفاق النووي، اعرب رئيس الجمهورية عن تقديره لمواقف موسكو ازاء ذلك؛ قال : طالما نحصل على مصالحنا عبر هذا الاتفاق سنلتزم بما تعهدنا به ونحن نتطلع الى الحفاظ على هذا الاتفاق من خلال التعاون بين جميع الاطراف.

كما اشار الى التطورات في مدينة ادلب السورية وايضا محادثاته الهاتفية اليوم مع الرئيس التركي في هذا الخصوص؛ مصرحا : ان الظروف داخل ادلب مثيرة للقلق بما ينبغي تنفيذ اتفاقات استانا لتحقيق الهدوء وارساء الامان وايضا قلع جذور الارهاب في هذه المنطقة.

وشدد الرئيس روحاني بالقول، انه "لايمكن القبول بان يقبع جانب من الاراضي السورية لسنوات عديدة تحت سيطرة الارهابيين، وكما تم التنويه مرارا، فإنه لا سبيل سوى الحل السياسي والحوار لتسوية المعضلة السورية"؛ مضيفا : ينبغي علينا ان لا نسمح باستغلال الظروف الراهنة في ادلب لتكون ذريعة بيد الامريكيين من اجل التدخل في شؤون سوريا.

كما اكد الرئيس روحاني على استعداد طهران لاستضافة الاجتماع الثلاثي بين ايران وروسيا وتركيا بهدف مواصلة عملية المفاوضات في اطار استانا؛ مصرحا ان السنوات الاخيرة شهدت انجازات كبيرة للغاية عبر التعاون الايراني والروسي والسوري في مجال مكافحة الارهاب؛ بما يقتضي الحفاظ على هذه الانجازات "ونحن فيما يخص ادلب مستعدون تماما للتوصل الى اتفاق ثلاثي في كلا الصعيدين السياسي والامني".

كما اعرب رئيس الجمهورية عن تقديره لموقف روسيا و وزارة الصحة الروسية المساند لايران في سياق مكافحة فيروس كورونا المستجد؛ مصرحا في اتصاله الهاتفي مع بوتين : نحن مستعدون لتنفيذ البروتوكول الصحي المشترك بين البلدين في هذا الخصوص.

يتبع ...** ح ع