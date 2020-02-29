اللاعبة الإيرانية "حميدة عباسعلي" تتأهل الى نهائيات الكاراتيه-1 في النمسا

وتمكنت عباسعلي اليوم السبت، من التأهل الى دور نصف النهائي للكاراتيه-1 للوزن فوق 68 كغم سيدات، بعد الفوز على نظيراتها من بلغاريا وتونس وكازاخستان.

وفي دور نصف النهائي فازت عباسعلي على غريمتها الاسبانية "ماريا غارسيا تورس" بنتيجة 3-4 لتتأهل الى نهائيات البطولة حيث ستنافس غدا الأحد "سيليو فراكوتي" الإيطالية.

وبدأت المرحلة الثالثة من بطولة الدوري العالمي الممتاز للكاراتيه 2020 منذ أمس الجمعة بمشاركة 625 لاعب ولاعبة كاراتيه من 88 دولة في مدينة سالزبورغ النمساوية وتستمر لثلاثة أيام.

وتمتاز هذه الدورة من المسابقات بأهمية نتائجها على تصنيف الإتحاد العالمي للكاراتيه في الحصول على بطاقة التأهل الى الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

وشاركت إيران في هذا الحدث الرياضي في فئتي السيدات والرجال.

انتهى**أ م د

