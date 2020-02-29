وزارة الصحة الايرانية: 123 شخصا تعافوا من فيروس كورونا في البلاد

وكتب جهانبور في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت، انه وفقا لاحصائيات رسمية صادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد تمكنت ايران بعد الصين من معالجة اكبر عدد من المصابين بفيروس كورونا.

واضاف، ان ايران بمعالجتها على الاقل لـ 123 شخصا مصابا بفيروس كورونا (كوفيد -19) تاتي في المرتبة الثانية بعد الصين في معالجة المصابين في العالم متقدمة على سنغافورة وايطاليا واليابان وكوريا الجنوبية.

وتفيد الاحصائيات الرسمية في البلاد الى اصابة 593 شخصا تعافى منهم 123 وغادروا المستشفى فيما توفي 43 من المصابين لغاية الان.

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