ائتلاف النصر العراقي: من المستحيل ان يبقى البلد بدون ادارة في ظل هذه الظروف الصعبة

وقالت المظفر في حوار خاص مع وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا"، : انه "من المستحيل ان يبقى البلد اليوم بدون ادارة في ظل هذه الظروف الصعبة.

وأضافت، ان "الكتل السياسية لها استحقاقات ونحن نعتقد بها وقد تكون سياسية او انتخابية او مكوناتية، لكن البلد اليوم يمر بأزمة لذلك يجب التنازل عن هذه الاستحقاقات مقابل مطالب الشعب وحقنا للدماء وردا لاعتبار المتظاهرين الموجودين في الشارع العراقي، وهذا مااكدت عليه المرجعية الرشيدة في اكثر من خطبة وقالت يجب الاستجابة لمطالب المتظاهرين".

وأشارت الى انه "ان كان هناك اصلاحات فالكتلة التي ستنتج عن الانتخابات المبكرة التي سيقول فيها الشعب قولته، هي التي عليها ان تقوم بتلك الاصلاحات".

وأكدت المظفر على ان "ائتلاف النصر ليس له تحفظات حول شخصية معينة او اسم معين لكننا لدينا معايير معينة يجب ان تتوفر في شكل الحكومة وكذلك مهام محددة يجب ان تتضمن البرنامج الحكومي للشخصية المكلفة".

وتابعت "الحكومة يجب ان تكون مستقلة وبعيدة عن تشكيلات الاحزاب، والبرنامج الحكومي يجب ان يتضمن توقيتات محددة للاعلان عن الانتخابات المبكرة وكذلك تشخيص الذين اعتدوا على المتظاهرين والقوات الامنية ومحاسبتهم امام الرأي العام، واعداد موازنة عادلة لجميع المحافظات العراقية".

ولفتت المتحدث الرسمي بأسم ائتلاف النصر، انه "اذا توفرت هذه الشروط فنحن بالتاكيد سنكون داعمين واذا لم تتوفر سيكون تعاطينا بنفس الاسلوب الذي استخدمناه مع حكومة السيد عادل عبدالمهدي المستقيلة".

وأوضحت، ان "ائتلاف النصر تعاطيه مع الامور ايجابي اكثر مما هو سلبي بسبب اننا نعيش اليوم وضعا استثنائيا ومرحلة صعبة جدا ولانريد ان نؤزم الموقف أكثر ولانريد ان يبقى البلد بدون ادارة في هذه المرحلة".

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