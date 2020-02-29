عودة المسافرين الايرانيين العالقين في الامارات الى البلاد مستمرة

وافاد تقرير للقنصلية الايرانية في دبي السبت بانه تمت اعادة 305 شخصا برحلة لشركة "ماهان" و 145 شخصا برحلة لشركة "ايران اير" الى البلاد السبت فيما سيتم نقل 330 شخصا بواسطة سفينة "والفجر" التابعة لشركة الملاحة البحرية للجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم الاحد الى البلاد اي ما مجموعه 780 شخصا.

وستقوم شركة الملاحة البحرية الايرانية بنقل ذات العدد لغاية الثلاثاء من الامارات وستستمر هذه العملية لغاية اعادة جميع المواطنين العالقين بعد توقف الرحلات الجوية وسفن الركاب بين البلدين على خلفية فيروس كورونا.

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