آية الله نوري همداني يشيد بجهود الكوادر الطبية في مكافحة فيروس كورونا

واصدر آية الله نوري همداني السبت بيانا بالمناسبة جاء فيه، ان تفشي فيروس كورونا ووفاة عدد من المواطنين الاعزاء واصابة عدد آخر، امر يبعث على الاسى حيث نلجأ جميعا الى الباري سبحانه ، وندعوه تعالى لاستدامة عنايته ولطفه المستمر تجاه المؤمنين.

واكد على الجميع ضرورة التزام التعليمات الصحية وما يبينه المتخصصون بالطب الى جانب قراءة القرآن الكريم والادعية، "لنخرج جميعا ان شاء الله من هذا الامتحان والابتلاء مرفوعي الرأس".

واضاف، انني ارى لزاما ان اوجه الشكر والتقدير للاطباء والممرضين والكوادر الطبية الاخرى ومنتسبي المستشفيات، لجهودهم الدؤوبة ليل نهار والذين تفيد بعض التقارير انهم لا يذهبون حتى الى منازلهم، وهم منهمكون بتقديم الخدمات، ومأجورون على ذلك عند الله تعالى بالتاكيد.

وفي الختام، ابتهل آية الله نوري همداني الى الباري تعالى ان يمن بالشفاء العاجل على جميع المرضى، والتوفيق لجميع من يقدمون الخدمات.

انتهى ** 2342