قائد في الحرس الثوري: الاعداء يسعون لاثارة الهلع الاجتماعي في البلاد

وخلال اجتماع لجنة مكافحة فيروس كورونا في محافظة ايلام قال العميد شاكرمي، انه نظرا لتفشي فيروس كورونا يسعى الاعداء الان في ضوء التحقيقات الجارية لتضخيم الامور واثارة الهلع الاجتماعي في صفوف المواطنين ، ففي مجال الاعلام على سبيل المثال قامت قناة "بي بي سي" من اجمالي 110 اخبار بثتها بتخصيص 71 خبرا حول ايران رغم تفشي الفيروس في 60 دولة في العالم.

واضاف، انه ينبغي العمل لتتمكن وسائل الاعلام من السيطرة على الاجواء والحيلولة دون التوتر في الاجواء الافتراضية، من خلال نشر الاخبار الحقيقية وادراج الثقة بالمسؤولين في جدول الاعمال.

واشار الى جهود مقر مكافحة فيروس كورونا على مدار الساعة واضاف، لا ينبغي ان نسمح بحدوث ادنى تقاعس لان صحة المواطنين تاتي في اولوية جميع الامور.

وقال العميد شاكرمي، انه علينا في الحرب الحديثة ايجاد امكانيات والاستفادة من طاقات العربات العسكرية لازالة التلوث وتعقيم الاماكن العامة.

انتهى ** 2342