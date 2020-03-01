٠١‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ١٠:٠٢ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83696283
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حاكم بيله سوار:

تصدير السلع والبضائع مستمر عبر جمارك بيله سوار

تصدير السلع والبضائع مستمر عبر جمارك بيله سوار

اردبيل / 1 آذار / مارس / ارنا - قال حاكم قضاء بيله سوار في محافظة اذربايجان الغربية (شمال غرب) ان تصدير واستيراد البضائع عبر جمارك بيله سوار مستمر وان المنفذ الحدودي يزاول نشاطه.

واضاف "حسن قبادي " اليوم الاحد  انه ووفقا لكتاب سفارة جمهورية اذربيجان في طهران ان حركة المسافرين عبر منفذ بيله سوار الحدودي تم ايقافه اعتبارا من الساعة 16 من يوم امس السبت الا انه و من خلال متابعة الموضوع من قبل المسؤولين الايرانيين وافقت جمهورية اذربيجان علي خروج الرعايا الايرانيين عبر هذا المنفذ .

وبين حاكم قضاء بيله سوار ان تصدير واستيراد البضائع عبر جمارك بيله سوار مستمر وان المنفذ الحدودي يزاول نشاطة امام حركة الشاحنات .

يذكر ان منفذ بيله سوار يقع شمال اردبيل مركز محافظة اذربايجان الغربية بمحاذاة جمهورية اذربيجان.

انتهى**م م**

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