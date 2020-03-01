إيران تحضر اجتماع لجنة مكافحة المخدرات التابعة للأمم المتحدة

وتوجه الأمين العام للجنة الايرانية لمكافحة المخدرات العميد اسكندر مومني اليوم (الأحد) إلى فيينا بالنمسا لحضور الاجتماع السنوي الثالث والستين للجنة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات (CND).

وتشارك وفودا عديدة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وممثلو المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والإقليمية، في الاجتماع السنوي للجنة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة بفيينا لمدة ثلاثة أيام.

و من بين أهم النقاط البارزة في جدول أعمال الاجتماع، تنفيذ المعاهدات الدولية لمراقبة المخدرات ومتابعة الالتزامات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية المشار إليها في الإعلان الوزاري (2019) لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية.

وسيعقد الأمين العام للجنة مكافحة المخدرات، محادثات ثنائية مع مسؤولي الوفود المختلفة من الدول المشاركة وايضا مسؤولي الأمم المتحدة كما سيلقي كلمة في الاجتماع.

بالتزامن مع انعقاد الاجتماع، سينظم معرض لأعمال إيران حول مختلف جوانب مكافحة المخدرات ، ولا سيما منهج "أربعون سنة من مكافحة المخدرات" ، في مقر الأمم المتحدة في فيينا.

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