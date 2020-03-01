٠١‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٢:٣٨ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83697073
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ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في ايران الى 54 شخصا

ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في ايران الى 54 شخصا

طهران / 1 اذار / مارس /ارنا- - اعلن رئيس ريس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد الى 54 والمصابين 978 .

وقال جهانبور في تصريح ادلى به اليوم الاحد:  من بين الحالات التي تم فحصها خلال الساعات الـ24 الماضية ، تم تشخيص 385 اصابة جديدة، موضحا أن من بين الاصابات الجديدة  30 اصابة في محافظة قم، و170 اصابة  في طهران و28  اصابة في محافظة جيلان و44 اصابة في المحافظة المركزية و13 اصابة في محافظة اصفهان و 8 اصابات في فارس و17 اصابة في خراسان الرضوية واصابتين في كرمانشاة و8 اصابات في لرستان و3 اصابات في سمنان و11 اصابة في مازندران و3 في همدان واصابتين في خراسان الجنوبية و31 في البرز و2 في هرمزكان و9 في خوزستان واصابة واحدة في سيستان وبلوجستان واخرى في ايلام واصابتين في كرمان ( لاول مرة في هذه المحافظة) ، ومن بين هذه الاصابات توفي 11 منهم خلال الساعات الـ24 الماضية.

واشار الى ان 175 شخصا مصابا بفيروس كورونا قد تعافوا لغاية الان وغادروا المستشفيات.

واوضح جهانبور أن غالبية الاصابات الجديدة من محافظة طهران تليها المحافظة المركزية.

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