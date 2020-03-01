مسؤول : 4,1 بالمئة من الاصابات بفيروس كورونا في ايران تؤدي الى الوفاة

وفي تصريح له اليوم الاحد خلال اجتماع "مركز احتواء فيروس كورونا" بمحافظة ايلام (غرب)، اكد "دلبيشة" ان جامعات العلوم الطبية الايرانية جنّدت لتكريس كافة الطاقات بما في ذلك كوادرها البشرية والبنى التحتية والاعتمادات المالية لاحتواء هذا الفيروس والقضاء عليه.

ودعا هذا المسؤول بوزارة الصحة الايرانية المحافظين والمسؤولين في ارجاء البلاد الى بذل قصارى جهدهم لمكافحة هذا الفيروس.

كما وجّه دلبيشة باتخاذ اجراءات وقائية صارمة لدى المناطق الحدودية والتجمعات الانسانية ومراكز توزيع الاغذية والادوات الصحية على صعيد البلاد، لتحقيق نتائج ايجابية في مجال الحدّ من تفشي هذا الوباء.

انتهى ** ح ع