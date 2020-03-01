٠١‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٥:٠١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83697307
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مسؤول : 4,1 بالمئة من الاصابات بفيروس كورونا في ايران تؤدي الى الوفاة

مسؤول : 4,1 بالمئة من الاصابات بفيروس كورونا في ايران تؤدي الى الوفاة

ايلام / 1اذار / مارس /انا – قال امين المجلس الوطني للسلامة الصحية والامن الغذائي، ممثل وزير الصحة الايراني لدى لجنة مكافحة فيروس كورونا في ايران "علي دلبيشة" : ان نسبة الوفيات بين المصابين بفيروس كورنا في البلاد تبلغ 4,1 بالمئة فقط؛ مؤكدا انها كمية ايجابية (ضئيلة) تبعث على الامل.

وفي تصريح له اليوم الاحد خلال اجتماع "مركز احتواء فيروس كورونا" بمحافظة ايلام (غرب)، اكد "دلبيشة" ان جامعات العلوم الطبية الايرانية جنّدت لتكريس كافة الطاقات بما في ذلك كوادرها البشرية والبنى التحتية والاعتمادات المالية لاحتواء هذا الفيروس والقضاء عليه.

ودعا هذا المسؤول بوزارة الصحة الايرانية المحافظين والمسؤولين في ارجاء البلاد الى بذل قصارى جهدهم لمكافحة هذا الفيروس.

كما وجّه دلبيشة باتخاذ اجراءات وقائية صارمة لدى المناطق الحدودية والتجمعات الانسانية ومراكز توزيع الاغذية والادوات الصحية على صعيد البلاد، لتحقيق نتائج ايجابية في مجال الحدّ من تفشي هذا الوباء.

انتهى ** ح ع

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