٠١‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٥:٣٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83697351
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وزير الصحة البيلاروسي : طلاب الجامعات الايرانيين بصحة جيدة

وزير الصحة البيلاروسي : طلاب الجامعات الايرانيين بصحة جيدة

طهران / 1 اذار / مارس / ارنا – اكد وزير الصحة في روسيا البيضاء "فلاديمير كارنيك"، ان جميع الطلبة الايرانيين لدى جامعات بلاده بصحة جيدة تماما ولاشيء يدعو للقلق بشأنهم.

واضاف "كارنيك" خلال اتصال هاتفي مع سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في مينسك "سعيد ياري"، ان هؤلاء الطلبة يمرّون بظروف طبيعية وتحت المراقبة تماما ولا داعي للقلق بشانهم.

كما استعرض الجانبان الايراني والبيلاروسي في هذا الاتصال، سبل توفير الوقاية الصحية لطلاب الجامعات الايرانيين والارتقاء بسلامتهم، الى جانب التعاون بين البلدين لمكافحة فيروس كورونا.

واشار وزير الصحة في روسيا البيضاء الى الطالب الايراني "بارسا غلامي" الذي اصيب بفيروس كورنا في هذا البلد؛ مؤكدا انه يخضع لرعاية صحية شاملة.

وخلص الى القول، ان روسيا البيضاء تقف الى جانب الاصدقاء الايرانيين للحدّ من تفشي فيروس كورونا.

يذكر ان 800 طالب جامعي ايراني يواصلون الدراسة حاليا في جامعات روسيا البيضاء.

انتهى ** ح ع

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