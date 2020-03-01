وزير الصحة البيلاروسي : طلاب الجامعات الايرانيين بصحة جيدة

واضاف "كارنيك" خلال اتصال هاتفي مع سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في مينسك "سعيد ياري"، ان هؤلاء الطلبة يمرّون بظروف طبيعية وتحت المراقبة تماما ولا داعي للقلق بشانهم.

كما استعرض الجانبان الايراني والبيلاروسي في هذا الاتصال، سبل توفير الوقاية الصحية لطلاب الجامعات الايرانيين والارتقاء بسلامتهم، الى جانب التعاون بين البلدين لمكافحة فيروس كورونا.

واشار وزير الصحة في روسيا البيضاء الى الطالب الايراني "بارسا غلامي" الذي اصيب بفيروس كورنا في هذا البلد؛ مؤكدا انه يخضع لرعاية صحية شاملة.

وخلص الى القول، ان روسيا البيضاء تقف الى جانب الاصدقاء الايرانيين للحدّ من تفشي فيروس كورونا.

يذكر ان 800 طالب جامعي ايراني يواصلون الدراسة حاليا في جامعات روسيا البيضاء.

انتهى ** ح ع