"بهمن عسكري" يخطف ذهبية دوري الكاراتيه-1 في النمسا 

وخلال النزال النهائي للوزن تحت 75 كغم، مساء اليوم الأحد، تمكن عسكري من الفوز على نظيره الأوكراني "استانيسلاو هورنا" بنتيجة 3-0 ليتقلد ذهبية البطولة.

وتغلب عسكري على جميع منافسيه من استراليا، وفنلندا، وبريطانيا وصولا الى النهائيات.

وبدأت المرحلة الثالثة من بطولة الدوري العالمي الممتاز للكاراتيه 2020 منذ الجمعة بمشاركة 625 لاعب ولاعبة كاراتيه من 88 دولة في مدينة سالزبورغ النمساوية لتختتم اعمالها اليوم الأحد.

وتمتاز هذه الدورة من المسابقات بأهمية نتائجها على تصنيف الإتحاد العالمي للكاراتيه في الحصول على بطاقة التأهل الى الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

وشاركت إيران في هذا الحدث الرياضي في فئتي السيدات والرجال.

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