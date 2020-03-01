مراجع التقليد يشيدون بالإجراءات العلاجية ويؤكدون مسؤولية الشعب في الوقاية من كورونا

ودعا كل من مراجع التقليد آية الله ناصر مكارم شيرازي، و آية الله جعفر سبحاني، وآية الله سيد محمدعلي علوي كركاني، وآية الله لطف الله صافي كلبايكاني، وآية الله حسين نوري همداني، وآية الله عبد الله جوادي آملي، وآية الله اسد الله بيات زنجاني، وآية الله يوسف صانعي الى الالتزام باتباع جميع التوصيات والتعليمات الموجهة من قبل الجهات الصحية في البلاد وتجنب الحضور في الأماكن العامة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأكد آية الله مكارم شيرازي على ضرورة تعزيز التوكل على الله سبحانه وتعالى في هذه الظروف، والالتزام بالمبادئ الصحية.

وفي بيان له في ذات السياق، اعرب آية الله سبحاني عن شكره وتقديره للأطباء والممرضين على خدماتهم المستمرة على مدار الساعة، متمنيا دوام الصحة للشريحة العاملة في القطاع الصحي في البلاد؛ وسائلا الباري تعالى الشفاء العاجل لجميع المرضى.

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