٠١‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٩:٠٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83697565
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وفاة الرباع الايراني "سيامند رحمان" بطل الالعاب الاولمبية للمعاقين 2016

وفاة الرباع الايراني "سيامند رحمان" بطل الالعاب الاولمبية للمعاقين 2016

مهاباد / 1 اذار / مارس / ارنا – اعلن رئيس دائرة الرياضة والشباب في محافظة اذربايجان الغربية "رحيم تيموري"، عن وفاة الرباع الايراني "سيامند رحمان" صاحب الرقم القياسي للوزن الثقيل خلال الالعاب الاولمبية للمعاقين 2016.

وفي تصريح لمراسل "ارنا"، اوضح تيموري ان الفقيد سيامند رحمان اصيب بنوبة قلبية عصر اليوم، نقل على اثرها الى المستشفى.

واعرب المسؤول بوزارة الرياضة والشباب الايرانية، عن اسفه من ان جهود الاطباء والكادر العلاجي لم تجد نفعا في انقاذ هذا البطل الايراني والعالمي لرفع الاثقال، وقد فارق الحياة على اثر ذلك.

وكان الرباع الايراني المعاق للوزن الثقيل قد حقق الرقم القياسي برفع ثقل يزن 310 كغ خلال منافسات العاب ريو الاولمبية للمعاقين 2016.

وفي عام 2019 ايضا، حصد هذا البطل الفقيد الميدالية الذهبية لبطولة رفع الاثقال العالمية في كازاخستان، ليضمن بذلك حضوره في الالعاب الاولمبية بطوكيو 2020.

انتهى ** ح ع

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