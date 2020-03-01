٠١‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ١٠:٥٩ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83697622
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ظريف: اميركا تقوم بتجميل هزائمها ومهاناتها

ظريف: اميركا تقوم بتجميل هزائمها ومهاناتها

طهران / 1 اذار /مارس /ارنا- اشار وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى محاولات اميركا للتغطية على هزائمها في المنطقة، مؤكدا بان الاميركيين يقومون الان بتجميل هزائمهم ومهاناتهم.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب ظريف مساء الاحد: ان المحتلين الاميركيين لم يكن من المفروض ان يهاجموا افغانستان اطلاقا لكنهم فعلوا ذلك ومن ثم القوا بتداعيات ذلك على عاتق الاخرين.

واضاف: الان وبعد 19 عاما من المهانة ، تقوم اميركا الان بتجميل هزيمتها.

وتابع ظريف: سواء في افغانستان او سوريا او العراق او اليمن، المشكلة هي الولايات المتحدة الاميركية.

وختم وزير الخارجية الايراني تغريدته: ان الولايات المتحدة ستغادر المنطقة في الوقت الذي ستترك وراءها من نفسها ارثا هائلا من التخبطات.

انتهى ** 2342

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