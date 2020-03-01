ظريف: اميركا تقوم بتجميل هزائمها ومهاناتها

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب ظريف مساء الاحد: ان المحتلين الاميركيين لم يكن من المفروض ان يهاجموا افغانستان اطلاقا لكنهم فعلوا ذلك ومن ثم القوا بتداعيات ذلك على عاتق الاخرين.

واضاف: الان وبعد 19 عاما من المهانة ، تقوم اميركا الان بتجميل هزيمتها.

وتابع ظريف: سواء في افغانستان او سوريا او العراق او اليمن، المشكلة هي الولايات المتحدة الاميركية.

وختم وزير الخارجية الايراني تغريدته: ان الولايات المتحدة ستغادر المنطقة في الوقت الذي ستترك وراءها من نفسها ارثا هائلا من التخبطات.

انتهى ** 2342