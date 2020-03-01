٠١‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ١١:٤٩ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83697634
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الرئيس روحاني يوجه بتوفير المواد الطبية اللازمة لمكافحة كورونا

الرئيس روحاني يوجه بتوفير المواد الطبية اللازمة لمكافحة كورونا

طهران / 1 اذار /مارس /ارنا- وجّه رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني، بتوفير المواد الطبية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا عبر الانتاج الداخلي او الاستيراد من الخارج، داعيا المواطنين الى الالتزام الجاد بالتعليمات الطبية والصحية للاسراع في القضاء على هذا الفيروس.

وخلال ترؤسه اجتماع الحكومة اليوم الاحد، اطلع الرئيس روحاني على تقارير مختلف الاجهزة التنفيذية بشأن الاجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا.

وفي الاجتماع أكد وزير الصناعة والمناجم والتجارة، انه تم توفير مواد الغسيل التي تحتاجها البلاد، وسيتم سد النقص قريبا في مجال المواد المعقمة والكمامات وسائر المعدات الطبية والذي حصل بسبب الاحتكار او زيادة الاستهلاك غير الاصولي.

وأوعز روحاني خلال الاجتماع الى الاجهزة المسؤولة بالاستفادة من كل صلاحياتها القانونية من اجل ايجاد التسهيلات الاقتصادية والمصرفية والمعيشية والطبية.

كما أصدر الرئيس الايراني التعليمات اللازمة لتلبية الاحتياجات من المواد الطبية من خلال الانتاج الداخلي او الاستيراد من الخارج.

ودعا رئيس الجمهورية المواطنين الى الالتزام الجاد بالتعليمات الطبية، وتجنب السفر غير الضروري داخل المدن وخارجها من اجل خفض الفترة الزمنية لاحتواء فيروس كورونا ولكي يتمكنوا من العودة سريعا الى حياتهم الطبيعية.

وكلف مجلس الوزراء وزارة الصناعة والمناجم والتجارة مسالة رفع القيود عن الاستيراد وفرض قيود او منع صادرات المواد التي تحتاجها وزارة الصحة لتوفير احتياجات المراكز الصحية لمواجهة فيروس كورونا.

انتهى ** 2342

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