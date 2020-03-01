الرئيس روحاني يعزي بوفاة بطل الباراولمبياد والعالم الرباع سيامند رحمان

واعرب الرئيس روحاني في بيان تعزية عن عميق الحزن والاسى لوفاة هذا الرباع المفاجئة والمؤسفة صانع المفاخر في البطولات العالمية.

واضاف، ان هذا البطل الوطني والرياضي البارز صاحب الخلق الرفيع الذي يمتلك في سجله الشخصي ارقاما خالدة في مجال الرباعة في العديد من البطولات العالمية والباراولمبية والباراسيوية الذي ابهج الشعب مرارا بارقامه القياسية في السوح الرياضية جاعلا راية الجمهورية الاسلامية الايرانية خفاقة عالية وصوت النشيد الوطني للجمهورية الاسلامية الايرانية يصدح في انحاء العالم، ستبقى ذكراه عالقة في الاذهان دوما وستكون ارادته الحديدية الصلبة وايمانه الخالص مصدر الهام للاجيال القادمة للشعب الايراني المنجب للابطال.

وعزى الرئيس روحاني الشعب الايراني الابي والاسرة الرياضية خاصة المنتخب الوطني لرفع الاثقال لذوي الاحتياجات الخاصة واهالي محافظة اذربيجان الغربية، داعيا الباري تعالى ان يتغمده برحمته الواسعة ويلهم اهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

يتبع ** 2342