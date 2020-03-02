رئيس اللجنة الباراولمبية الدولية يعزي بوفاة الرباع الايراني المعاق سيامند رحمان

واعرب بارسونز في برقية تعزية وجهها بالمناسبة عن الاسى العميق لوفاة الرباع سيامند رحمان وقال، ان اداءه في باراولمبياد ريو 2016 حينما رفع 300 كغم تحول الى صدر عناوين الاخبار وقلما ينسى احد تلك اللحظة التي اصبحت نقطة عطف في الالعاب الباراولمبية في ريو دي جانيرو.

واضاف، لقد كان رياضيا مقداما وملهما للكثيرين في بلاده والعالم وانسانا ساميا وسفيرا للحركة الباراولمبية وبطلا هادئا ذا خلق رفيع.

وتابع، اليوم فقدت الاسرة الكبيرة للحركة الباراولمبية واحدا من افضل اعضائها ولا يسعنى هنا الا ان اقدم نيابة عن اللجنة الباراولمبية الدولية المواساة بهذه الخسارة الكبيرة لاسرة رفع الاثقال لذوي الاحتياجات الخاصة واسرته واصدقائه وكذلك لاصدقائنا الطيبين في اللجنة الباراولمبية الوطنية الايرانية.

يذكر ان اقوى رجل في العالم في الوزن فوق الثقيل لذوي الاحتياجات الخاصة وافته المنية عصر الاحد اثر اصابته بنوبة قلبية حينما كان في منزله ولم تفلح الاسعافات الطبية في انقاذ حياته بعد نقله للمستشفى.

وكان سيامند رحمان قد احرز الميدالية الذهبية في اولمبياد لندن 2012 واولمبياد ريو دي جانيرو 2016 والذي سجل فيه رقما تاريخيا بلغ 310 كغم واحرز كذلك 5 مياليات ذهبية وواحدة فضية في مسابقات بطولة العالم و 3 ميداليات ذهبية باراسيوية في غوانجو 2010 واينجون 2014 وجاكرتا 2018 .

والفقيد رحمان الذي ناهز عمره 31 عاما هو من مدينة اشنوية التابعة لمحافظة اذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب ايران.

انتهى ** 2342