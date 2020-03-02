موسوي: سيامند رحمان سجل أرقام قياسية في الأخلاق

وكتب موسوي في حسابه على تويتر اليوم الاثنين، أن سيامند رحمان كان من مشاهير الرياضيين لكنه قبل ان يعتلي منصات التتويج في المباريات الرياضية، كان يرفع الأخلاق تاجا على رأسه .

وتقدم موسوي بالتعازي للشعب الايراني والوسط الرياضي واسرة الفقيد برحيل هذا البطل الذي وصفه بانه رجل إيران الذهبي.

يذكر ان اقوى رجل في العالم في الوزن فوق الثقيل لذوي الاحتياجات الخاصة وافته المنية عصر امس الاحد اثر اصابته بنوبة قلبية حينما كان في منزله ولم تفلح الاسعافات الطبية في انقاذ حياته بعد نقله للمستشفى.

وكان سيامند رحمان قد احرز الميدالية الذهبية في اولمبياد لندن 2012 واولمبياد ريو دي جانيرو 2016 والذي سجل فيه رقما تاريخيا بلغ 310 كغم واحرز كذلك 5 مياليات ذهبية وواحدة فضية في مسابقات بطولة العالم و 3 ميداليات ذهبية باراسيوية في غوانجو 2010 واينجون 2014 وجاكرتا 2018 .

والفقيد رحمان الذي ناهز عمره 31 عاما هو من مدينة اشنوية التابعة لمحافظة اذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب ايران.

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