العميد باكبور : تشكيل مقر بايولوجي لمكافحة كورونا

طهران/28 شباط/فبراير/إرنا- أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا اليوم الجمعة، عقب تصاعد التوتر في محافظة ادلب السورية، صرحت فيه ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتابع عن كثب وبحساسية التطورات الميدانية الراهنة في ادلب وتداعياتها الإقليمية؛ مؤكدة على ضرورة السيطرة على الأجواء المتأزمة الراهنة وتهدئتها في أسرع وقت ممكن.