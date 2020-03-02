العميد باكبور : تشكيل مقر بايولوجي لمكافحة كورونا

واضاف العميد باكبور أن الخبراء ومتخصصي الميكروبايولجي وعلم الفيروسات في القوة البرية لحرس الثورة ، كلفوا بمهمات في المناطق الملوثة بفيروس كورونا واستقروا في هذه المناطق.
يتبع..
طهران/ 2 اذار/ مارس/ ارنا – أعلن قائد القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية العميد محمد باكبور، تشكيل مقر " شفاء " البايولوجي لمكافحة فيروس كورونا ، وقال ان جميع وحدات الحرب الحديثة للمقرات العشرة التابعة للقوة البرية للحرس الثوري هي الان بكامل استعداداتها.
واضاف العميد باكبور أن الخبراء ومتخصصي الميكروبايولجي وعلم الفيروسات في القوة البرية لحرس الثورة ، كلفوا بمهمات في المناطق الملوثة بفيروس كورونا واستقروا في هذه المناطق.
يتبع..
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