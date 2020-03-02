طهران: لن نعول على مساعدة الامريكيين

وفي مؤتمره الصحفي صباح اليوم الاثنين في طهران الذي جرى بواسطة شبكة فيديوية ، قال موسوي ، أن العالم بدأ حالة التهيؤ منذ انتشار فيروس كورونا في الصين، وبعد تحوله الى وباء اُتخذت حالة الطوارئ كما هو الحال في أي أزمة اخرى وبرزت الحاجة الى تعاطف وتعاون جميع الدول، بحيث لم يعد بامكان اي دولة أن تدعي انها تقف لوحدها أو تزعم انها بعيدة عن الخطر.

وتابع موسوي قائلا ان ايران نهضت بكل مؤسساتها بمافيها وزارة الخارجية للتعامل مع هذا الوضع على جميع الاصعدة الصحية والدبلوماسية والاقتصادية والتجارية ومازالت ناشطة في كل هذه المجالات.

واضاف ان الدول الصديقة قدمت لنا مساعدات كثيرة وأن بعض الدول الاخرى اعلنت استعدادها للمساعدة ، كما ان ايران من جانبها ستقدم المساعدات الى الدول الاخرى لأن القضية باتت عالمية ولابد من حلها وانهائها.

ودعا موسوي المواطنين الايرانيين الى مواجهة هذا المرض بفاعلية ونشاط وعدم الاكتراث لوسائل الاعلام المغرضة وخاصة تلك الناطقة بالفارسية والمستقرة في الخارج.

وبشأن مزاعم وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو بالاستعداد لتقديم مساعدات الى ايران ، أكد موسوي أن طهران تشكك بنوايا الامريكيين ، لان نواياهم لو كانت صادقة لما استخدموا موضوع المساعدات دعاية اعلامية، وسخروها لأهدافهم الدعائية ، مضيفا اننا نرصد ونتابع مواقف الامريكيين ونعرف كم عملوا ضد ايران ومازالوا يحاولون زرع الاحباط والضعف لدى الشعب الإيراني.

انتهى** 2344