طهران بانتظار قمة لتفعيل مسار استانة حول سوريا

واعتبر موسوي ان الطرف الاساس في النزاع هو الحكومة السورية الشرعية ، وهي تتعاون بشكل جيد ، وعلى جميع الاطراف ان تتعاون معها ، معتبرا ان قمة طهران التي لم يحدد موعدها بعد بامكانها تفعيل مسار استانه والتوصل الى حل يرضي اطراف النزاع.

وحول الخشية من حصول اصطدام بين ايران وتركيا في ادلب السورية ، قال موسوي : لقد اعربنا عن قلقنا في هذا المجال ، وان طريق الحل العاجل هو الوقف الفوري لاطلاق النار واقامة الاجتماعات الثلاثية بين ايران وروسيا وتركيا على جميع المستويات باعتبارها الدول الضامنة لوقف التصعيد في الشمال السوري.