العلاقات بين الصين وايران تدخل مرحلة جديدة

واعرب جانغ هوا الیوم الاثنین على هامش لقائه امين عام جمعية الهلال الاحمر الايرني " محمود رضا بيروي" عن شكره وتقديره لجمعية الهلال الاحمر الايراني على ارسالها شحنة المساعدات الانسانية لمرضى كورونا والتي كانت الاولى التي وصلت الی الصين وقال : نحن وبقوة نقف الى جانب الشعب الايراني في مكافحة فيروس كورونا.

وعبر عن ثقته بان ايران ستتخطى بمساعدة الاصدقاء هذه الازمة واضاف وصل خلال الايام الماضية وفد طبي رفيع المستوى من الصليب الاحمر الصيني الي ايران لمساعدتها في مكافحة هذا الفيروس ووضع تجاربه بمتناول الاصدقاء في ايران مؤكدا على استمرارية التعاون حتى القضاء على الفيروس في ايران.

وكان الصليب الاحمر الصيني وقبل عدة ايام قد اهدى الهلال الاحمر الايراني شحنة مساعدات منها اجهزة تنفس و شرائح تشخيص فيروس كورونا بهدف السيطرة عليه واحتواءه.

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