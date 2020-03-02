٠٢‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٢:٣٩ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83698596
٠ Persons

سمات

إيران تشارك في اجتماع لجنة مكافحة المخدرات التابعة للأمم المتحدة في فيينا

إيران تشارك في اجتماع لجنة مكافحة المخدرات التابعة للأمم المتحدة في فيينا

لندن / 2 اذار/ مارس/ ارنا - انطلق أعمال اجتماع لجنة مكافحة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، لمناقشة تنفيذ المعاهدات الدولية لمراقبة المخدرات ومتابعة تنفيذ التعهدات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية .

ويشارك الأمين العام للجنة الايرانية لمكافحة المخدرات العميد اسكندر مومني اليوم (الأحد) في الاجتماع السنوي الثالث والستين للجنة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات (CND).

وتشارك وفودا عديدة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وممثلو المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والإقليمية، في الاجتماع السنوي للجنة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة بفيينا لمدة ثلاثة أيام.

و من بين أهم النقاط البارزة في جدول أعمال الاجتماع، تنفيذ المعاهدات الدولية لمراقبة المخدرات ومتابعة الالتزامات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية المشار إليها في الإعلان الوزاري (2019) لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية.

ويعقد الأمين العام للجنة مكافحة المخدرات، محادثات ثنائية مع مسؤولي الوفود المختلفة من الدول المشاركة وايضا مسؤولي الأمم المتحدة كما سيلقي كلمة في الاجتماع.

انتهى** 2344

سمات

تعليقك

You are replying to: .
3 + 2 =